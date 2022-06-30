87% уехавших украинцев собираются вернуться домой – опроc

15% из уехавших украинцев хотят вернуться в ближайшее время Фото: EPA

15% украинцев хотят вернуться в ближайшее время, 24% – хотят вернуться, но еще подождут, 48% – вернутся, но по окончании войны. 8% отметили, что уже не вернутся домой, а 5% пока не определились.

Авторы исследования отмечают, что уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно – в начале апреля их было 29%, в конце – 22%. Также растет количество тех, кто вернется только после окончания войны – в начале апреля их был 41%, в конце – 43%.

Количество украинцев, решивших не возвращаться вообще, выросло почти втрое – в апреле их было 3%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня среди 1200 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

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