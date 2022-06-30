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ВОЙНА В УКРАИНЕ

87% уехавших украинцев собираются вернуться домой – опроc

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15% из уехавших украинцев хотят вернуться в ближайшее время
15% из уехавших украинцев хотят вернуться в ближайшее время
Фото: EPA

Среди украинцев, которые из-за войны покинули свой дом, 87% планируют вернуться. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 29 июня.

15% украинцев хотят вернуться в ближайшее время, 24% – хотят вернуться, но еще подождут, 48% – вернутся, но по окончании войны. 8% отметили, что уже не вернутся домой, а 5% пока не определились.

Авторы исследования отмечают, что уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно – в начале апреля их было 29%, в конце – 22%. Также растет количество тех, кто вернется только после окончания войны – в начале апреля их был 41%, в конце – 43%. 

Количество украинцев, решивших не возвращаться вообще, выросло почти втрое – в апреле их было 3%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня среди 1200 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 28 июня более 8 млн украинцев выехали за границу, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Из них 3 млн вернулись назад. 3,5 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.

По данным Минсоцполитики, более 2 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, соцопрос, беженцы, переселенцы, война России против Украины
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