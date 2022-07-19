Польша разрешила украинским беженцам, работабщим удаленно, не платить налоги

В сообщении ведомства говорится, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства, если они получают доходы не из польских источников. Речь идет о тех сотрудниках компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

В мае BRDO и IT-ассоциация Украины обратились в правительство Польши и министерства финансов Болгарии, Германии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии с просьбой не менять налоговое резиденство оказавшихся в этих странах беженцев-предпринимателей.

Основным аргументом было то, что война России против Украины повлекла за собой трудовую миграцию, и также может привести к "вымыванию" украинских налогоплательщиков, которые на время войны вынуждены были бежать в другие страны. В то же время, для Украины критически важно, чтобы финансовые потоки, несмотря на войну, остались в государстве.