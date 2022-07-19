Польша разрешила украинским беженцам, работабщим удаленно, не платить налоги

В сообщении ведомства говорится, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства, если они получают доходы не из польских источников. Речь идет о тех сотрудниках компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.
В мае BRDO и IT-ассоциация Украины обратились в правительство Польши и министерства финансов Болгарии, Германии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии с просьбой не менять налоговое резиденство оказавшихся в этих странах беженцев-предпринимателей.
Основным аргументом было то, что война России против Украины повлекла за собой трудовую миграцию, и также может привести к "вымыванию" украинских налогоплательщиков, которые на время войны вынуждены были бежать в другие страны. В то же время, для Украины критически важно, чтобы финансовые потоки, несмотря на войну, остались в государстве.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 19 июля около 9,2 млн украинцев выехали за границу, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. 3,6 млн граждан Украины въехали в страну.
3,6 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам. Из них 1,2 млн зарегистрировались в Польше.
65% украинских беженцев не планируют возвращаться на Родину в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ООН.