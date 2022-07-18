Варшава упрощает получение "карты поляка" для украинцев

Власти страны внесли изменения в закон от 2007 года, согласно которому заявители ждали документ на родине и получали его в консульствах. Теперь гражданам Украины, которые выехали в Польшу в связи с полномасштабным вторжением России, не нужно будет возвращаться для получения удостоверения.
"В ближайшие недели, благодаря инициативе министерства иностранных дел Республики Польша, подать заявление и получить "карту поляка" можно будет во всех 16 воеводских управлениях Польши", – отметили в правительстве.
Процедура касается как уже подавших заявку, так и новых претендентов.
В связи с затрудненной работой консульств Польши в Беларуси и России вышеуказанные положения будут распространяться и на граждан этих стран, добавляют в пресс-службе кабмина.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Согласно данным ООН на 12 июля, с начала войны страна приняла более 4 млн беженцев.
По мнению президента Владимира Зеленского, в отношениях между Украиной и Польшей сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".