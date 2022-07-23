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Переселенцы из Украины получили право ездить по Евросоюзу с польским электронным документом

Электронный документ также является видом на жительство
Электронный документ также является видом на жительство
Фото: Дія пл / Diia.pl / Fаcebook

Гражданам Украины, которые после открытого вторжения России выехали в Польшу, расширили возможности для передвижений по территории Европейского союза. Об этом 22 июля проинформировало правительство Польши.

"Польша уведомила Еврокомиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как о документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющем им путешествовать в пределах Европейского союза, а также пересекать его внешние границы", – говорится в сообщении.

Польское правительство отметило, что это "первый полностью цифровой вид на жительство в Евросоюзе".

Электронный документ Diia.pl позволит украинцам или легально проживающим в Польше представителям других стран передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней из 180-дневного периода, объяснили польские власти.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла почти 5 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, среди прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, граница, беженцы, переселенцы, украинцы, документы, Евросоюз, границы
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