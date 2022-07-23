Переселенцы из Украины получили право ездить по Евросоюзу с польским электронным документом

"Польша уведомила Еврокомиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как о документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющем им путешествовать в пределах Европейского союза, а также пересекать его внешние границы", – говорится в сообщении.

Польское правительство отметило, что это "первый полностью цифровой вид на жительство в Евросоюзе".

Электронный документ Diia.pl позволит украинцам или легально проживающим в Польше представителям других стран передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней из 180-дневного периода, объяснили польские власти.