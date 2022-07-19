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Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине

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После принятия законпроекта Верховной Радой граждане Польши на территории Украины получат права и защиту наравне с украинцами
После принятия законпроекта Верховной Радой граждане Польши на территории Украины получат права и защиту наравне с украинцами
Фото: Верховна Рада / Facebook

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7550 "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые пребывают на территории Украины". "За" проголосовал 321 народный депутат, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины", – написал Железняк.

По словам нардепа, речь, в частности, идет о регистрации карты налогоплательщика, правах на трудоустройство, социальную защиту, общественную деятельность, медобслуживание и получение образования.

Контекст:

Законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине 11 июля подал в парламент президент Украины Владимир Зеленский в благодарность "за солидарность и поддержку Украины" в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России.

Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла более 4 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, среди прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.

Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Ярослав Железняк
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