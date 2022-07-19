Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине

После принятия законпроекта Верховной Радой граждане Польши на территории Украины получат права и защиту наравне с украинцами Фото: Верховна Рада / Facebook

"Теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины", – написал Железняк.

По словам нардепа, речь, в частности, идет о регистрации карты налогоплательщика, правах на трудоустройство, социальную защиту, общественную деятельность, медобслуживание и получение образования.