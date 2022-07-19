Рада назначила Жолнович министром соцполитики

Соответствующее решение, по его словам, поддержали 282 народных депутата на пленарном заседании. Железняк опубликовал фото Жолнович на трибуне Рады и экрана с результатами голосования.
О назначении Жолнович сообщил также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Еще 9 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что "никаких предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром нет".
Однако 18 июля народные депутаты Украины уволили с должности министра соцполитики Марину Лазебную. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Жолнович.
Жолнович – адвокат в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, пишет "Интерфакс-Украина". С 2020 года руководила департаментом социальной политики и здравоохранения Офиса президента, а также с 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики.
Раньше, с 2017-го по 2019 год, Жолнович была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского.
По данным "РБК-Украина", Жолнович четыре раза баллотировалась от партии "Сила людей" в советы разных уровней – в Верховную раду, Львовский городской и областной советы – однако избраться ей не удавалось.