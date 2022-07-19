Рада назначила Жолнович министром соцполитики

Соответствующее решение, по его словам, поддержали 282 народных депутата на пленарном заседании. Железняк опубликовал фото Жолнович на трибуне Рады и экрана с результатами голосования.

О назначении Жолнович сообщил также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Еще 9 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что "никаких предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром нет".

Однако 18 июля народные депутаты Украины уволили с должности министра соцполитики Марину Лазебную. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Жолнович.