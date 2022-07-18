Рада уволила Лазебную с должности министра социальной политики – нардеп Железняк

За проголосовали 277 нардепов (при необходимых 226), отметил он и опубликовал фото с результатами голосования.

"Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня", – утверждает Железняк.

Ресурсы Рады об увольнении Лазебной по состоянию на 15.20 не сообщали.

Контекст:

7 июля Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.

О том, что Лазебная написала заявление об отставке, сообщил 15 июля представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Заявление, по его словам, уже тогда поступило в Раду.