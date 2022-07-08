Рада лишила Новинского мандата нардепа

Решение поддержали 295 депутатов, никто из нардепов не голосовал против.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram добавил, что голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения. Он также уточнил, что в составе Рады сейчас осталось 420 нардепов.

Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя.

6 июня политик опубликовал заявление о сложении полномочий народного депутата. Он объяснил это тем, что решил "сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов".