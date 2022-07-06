"Сейчас не до политики". Новинский решил сложить полномочия нардепа

Вадим Новинский: В новых обстоятельствах считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности Фото: Вадим Новинский / Facebook

"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", – написал он.

Новинский поблагодарил мариупольцев, которые в 2019 году избрали его народным депутатом по 57-му округу, и отметил, что в течение трех лет своей каденции вместе с властями города эффективно работал и прилагал усилия для того, чтобы сделать Мариуполь современным городом мирного Донбасса.

"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", – объяснил Новинский свое решение.

Особое внимание политик и его команда собираются уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

"Уверен, что в этой практической работе я могу принести больше пользы для Украины в целом и для людей, которые поддержали меня в 2019 году", – пишет он.

С 2019 года Вадим Новинский входил в состав комитета ВР по реинтеграции Донбасса.