Фонд Новинского предоставил Кривому Рогу медикаменты и продукты на 17,5 млн грн

"Средствами городского бюджета мы сформировали стратегический запас продуктов и медикаментов. По большинству позиций объем запасов уже сформирован на три месяца. В пополнении запасов города стали участвовать благотворительные организации. Я хочу поблагодарить Вадима Владиславовича Новинского за то, что его благотворительный Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" сегодня закупил на 17,5 миллионов гривен медикаментов и продовольствия для криворожцев и беженцев", – цитирует "Метинвест" Вилкула.

В пресс-службе компании отметили, что с начала войны Фонд Вадима Новинского работает круглосуточно и ежедневно помогает пострадавшим от боевых действий.

"Вчера [5 апреля] по просьбе Свято-Успенской Святогорской Лавры было перечислено 2 млн грн. Средства направят в поддержку 500 беженцев, нашедших там временное убежище – среди них 200 детей и 30 инвалидов. Также ежедневно церковь предоставляет горячие обеды и необходимые бытовые вещи более 800 человек. Черкасская епархия УПЦ получила 1 млн грн для организации питания нуждающимся, доставку пищи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Кроме этого, за последнюю неделю Фонд Вадима Новинского приобрел эвакуационный автобус на сумму более 1 млн грн для эвакуации пострадавших с горячих точек Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Также было закуплено 10 тыс. литров топлива для автомобилей, ежедневно эвакуирующих жителей из Мариуполя", – сказано в сообщении.

В "Метинвесте" заявили, что на поддержку Украины Фонд выделил уже более 160 млн грн, но эта сумма растет каждый день.

"Группа "Метинвест", акционером которой является Вадим Новинский, с начала вооруженной агрессии РФ помогает стабилизировать гуманитарную ситуацию в Украине. "Метинвест" приобрел жизненно важные медикаменты для оказания неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий. Первая партия препаратов и инструментов совокупной стоимостью более 30 млн грн уже поступает в города присутствия компании. Также на базах "Метинвеста" развернули более 6 тыс. мест для временного убежища для вынужденных переселенцев, а компания обеспечивает их товарами первой необходимости. На днях один из шести центров размещения вынужденных переселенцев, созданных компанией "Метинвест" в Запорожье, посетила Ирина Верещук", – подытожили в пресс-службе.