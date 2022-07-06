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ПОЛИТИКА

Бондаренко об уходе Новинского из Рады: Можно прогнозировать, что в произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes

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6 июня Новинский опубликовал заявление о сложении полномочий народного депутата
6 июня Новинский опубликовал заявление о сложении полномочий народного депутата
Фото: comments.ua

За заявлением политика и бизнесмена Вадима Новинского о сложении полномочий нардепа могут последовать новые сообщения о том, что представители бизнеса потеряли интерес к работе в парламенте. С таким предположением выступил в комментарии порталу Comments.ua политолог Кость Бондаренко.

Эксперт считает, что в решении Новинского нет скрытых мотивов, так как он еще до войны сообщал, что думает об уходе из политики, а также, что не собирается уезжать из Украины, а планирует  сосредоточиться над гуманитарных и социальных проектах, бизнесе и церковной жизни. 

"Очевидно, что в условиях войны, когда его округ стал одним из эпицентров боевых действий, о сложении мандата не могло быть и речи. Сейчас округ под оккупацией, значительная часть избирателей покинула Мариуполь. В этой ситуации отсутствует последний моральный аспект – долг перед избирателями Новинский выполнил до конца", – заявил Бондаренко.

Политолог считает, что уход Новинского из Верховной Рады может стать началом нового тренда.

"Скорее всего, представители украинского крупного бизнеса в дальнейшем потеряют интерес к парламентской деятельности. Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями процессов, при которых произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes", – отметили он.

Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя.

6 июня политик опубликовал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Теги: Верховная Рада, Кость Бондаренко, бизнес, Вадим Новинский, Мариуполь, политика
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