Бондаренко об уходе Новинского из Рады: Можно прогнозировать, что в произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes

Эксперт считает, что в решении Новинского нет скрытых мотивов, так как он еще до войны сообщал, что думает об уходе из политики, а также, что не собирается уезжать из Украины, а планирует сосредоточиться над гуманитарных и социальных проектах, бизнесе и церковной жизни.
"Очевидно, что в условиях войны, когда его округ стал одним из эпицентров боевых действий, о сложении мандата не могло быть и речи. Сейчас округ под оккупацией, значительная часть избирателей покинула Мариуполь. В этой ситуации отсутствует последний моральный аспект – долг перед избирателями Новинский выполнил до конца", – заявил Бондаренко.
Политолог считает, что уход Новинского из Верховной Рады может стать началом нового тренда.
"Скорее всего, представители украинского крупного бизнеса в дальнейшем потеряют интерес к парламентской деятельности. Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями процессов, при которых произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes", – отметили он.
На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.
В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".
В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя.
6 июня политик опубликовал заявление о сложении полномочий народного депутата.