Бондаренко об уходе Новинского из Рады: Можно прогнозировать, что в произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes

Эксперт считает, что в решении Новинского нет скрытых мотивов, так как он еще до войны сообщал, что думает об уходе из политики, а также, что не собирается уезжать из Украины, а планирует сосредоточиться над гуманитарных и социальных проектах, бизнесе и церковной жизни.

"Очевидно, что в условиях войны, когда его округ стал одним из эпицентров боевых действий, о сложении мандата не могло быть и речи. Сейчас округ под оккупацией, значительная часть избирателей покинула Мариуполь. В этой ситуации отсутствует последний моральный аспект – долг перед избирателями Новинский выполнил до конца", – заявил Бондаренко.

Политолог считает, что уход Новинского из Верховной Рады может стать началом нового тренда.

"Скорее всего, представители украинского крупного бизнеса в дальнейшем потеряют интерес к парламентской деятельности. Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями процессов, при которых произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes", – отметили он.