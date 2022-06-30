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Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли. Все, что касается России, выглядит токсичным – директор группы "Рейтинг"

Антипович: Россия враг для 100% украинцев
Антипович: Россия – враг для 100% украинцев
Фото: Єдиний Координаційний Центр / Facebook

Все украинцы сейчас воспринимают Россию как врага, а российский режим – как диктатуру, считает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном 29 июня.

"Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли, Россия – враг для 100% украинцев, российский режим большинство украинцев трактуют как диктатуру и стремятся к его демонтажу, как стремятся избавиться от следов русской культуры и империи в украинских городах", – сказал он.

Антипович напомнил, что с тезисом российской пропаганды, что россияне и украинцы – один народ, еще в начале полномасштабной войны, в марте, соглашался каждый пятый украинец. Но после того, как стало известно о действиях российской военных в оккупированных районах Киевской области, таких осталось около 8%.

"Все, что сейчас касается России, выглядит токсичным, поэтому пророссийских настроений в Украине нет", – подчеркнул социолог.

В то же время он отметил, что "есть пророссийские настроения, а есть пророссийский электорат".

По данным социолога, запрет пророссийских партий в Украине поддерживают 90% украинцев, но люди, которые раньше поддерживали такие партии как ОПЗЖ или Партию Шария, "будут искать себе новых проводников".

"На сегодняшний день этот электорат частично вобрали в себя партия [экс-спикера Рады Дмитрия] Разумкова и ВО "Батьківщина", но насколько этот процесс приобретет характер тенденции – у меня есть определенные сомнения. Нынешняя электоральная социология в условиях войны – она ни о чем. Например, тот же [советник председателя ОП] Алексей Арестович получает огромные проценты узнаваемости, но наверняка после войны востребованность такого спикера будет значительно меньше, ведь война закончится", – считает Антипович. 

Контекст:

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев отрицательно относятся к РФ, о положительном отношении к России заявили только 2% опрошенных.

Перед началом полномасштабной войны, по данным проведенного 5–13 февраля опроса КМИС, хорошо к России относилось 34%, плохо – 50%. 

Теги: Россия, Украина, Алексей Антипович, политика, украинцы, война России против Украины
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