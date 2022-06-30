Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли. Все, что касается России, выглядит токсичным – директор группы "Рейтинг"

"Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли, Россия – враг для 100% украинцев, российский режим большинство украинцев трактуют как диктатуру и стремятся к его демонтажу, как стремятся избавиться от следов русской культуры и империи в украинских городах", – сказал он.

Антипович напомнил, что с тезисом российской пропаганды, что россияне и украинцы – один народ, еще в начале полномасштабной войны, в марте, соглашался каждый пятый украинец. Но после того, как стало известно о действиях российской военных в оккупированных районах Киевской области, таких осталось около 8%.

"Все, что сейчас касается России, выглядит токсичным, поэтому пророссийских настроений в Украине нет", – подчеркнул социолог.

В то же время он отметил, что "есть пророссийские настроения, а есть пророссийский электорат".

По данным социолога, запрет пророссийских партий в Украине поддерживают 90% украинцев, но люди, которые раньше поддерживали такие партии как ОПЗЖ или Партию Шария, "будут искать себе новых проводников".

"На сегодняшний день этот электорат частично вобрали в себя партия [экс-спикера Рады Дмитрия] Разумкова и ВО "Батьківщина", но насколько этот процесс приобретет характер тенденции – у меня есть определенные сомнения. Нынешняя электоральная социология в условиях войны – она ни о чем. Например, тот же [советник председателя ОП] Алексей Арестович получает огромные проценты узнаваемости, но наверняка после войны востребованность такого спикера будет значительно меньше, ведь война закончится", – считает Антипович.