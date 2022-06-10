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Социолог: Перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на положительное, есть только в одном случае

Украинцы, возможно, изменят свое отношение к россиянам на положительное, если РФ извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила, считает Головаха
Украинцы, возможно, изменят свое отношение к россиянам на положительное, если РФ извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила, считает Головаха
Фото: EPA

Пока жители РФ думают, что они правы в войне, которую 24 февраля Россия начала в Украине, до тех пор они будут ненавидеть украинцев.

Такое мнение в интервью НВ, опубликованном 9 июня, выразил украинский социолог, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Журналист спросил Головаху, как, по его мнению, будет меняться отношение украинцев к россиянам через 10–20 лет после войны.

"Здесь есть разные сценарии, но давайте рассмотрим такой, что война заканчивается, Украина одерживает победу и возвращает оккупированные Россией территории. Соответственно, какая-то перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на положительное, есть только в одном случае: если Россия извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила", – ответил социолог.

По словам Головахи, пока на это нельзя надеяться.

"Если в России не произойдут изменения, связывающие ее с цивилизованным западным миром, если туда не придут люди, которые способны это сделать и как-то нормализовать российско-украинские отношения и отношение россиян к украинцам. Пока россияне думают, что они правы в этой войне, что правильно делали, что нас били, до тех пор они нас будут ненавидеть. А когда признают, что были неправы, то для них это будет большой когнитивный диссонанс. А люди не хотят жить в условиях когнитивного диссонанса", – отметил директор Института социологии НАН Украины.

Единственное, что может помочь, продолжил Головаха, – когда "кто-то объяснит, прежде всего авторитетные люди из той же России, что они были неправы и они это осознают".

"По отношению к россиянам – считаю, что для этого нужно по меньшей мере одно поколение. И это в лучшем случае", – резюмировал украинский социолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Согласно результатам опроса, проведенного 7–15 мая Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев считают, что основную ответственность за войну в Украине несут граждане России. При этом 78% украинцев не согласны ни на какие уступки России в обмен на прекращение агрессии против Украины.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в середине мая, 92% украинцев негативно относятся к России.

Теги: Россия, Украина, захват, агрессия, вторжение, украинцы, демилитаризация, война России против Украины, интервью, Евгений Головаха, перспективы, российские оккупанты
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