Социолог: Перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на положительное, есть только в одном случае

Такое мнение в интервью НВ, опубликованном 9 июня, выразил украинский социолог, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
Журналист спросил Головаху, как, по его мнению, будет меняться отношение украинцев к россиянам через 10–20 лет после войны.
"Здесь есть разные сценарии, но давайте рассмотрим такой, что война заканчивается, Украина одерживает победу и возвращает оккупированные Россией территории. Соответственно, какая-то перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на положительное, есть только в одном случае: если Россия извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила", – ответил социолог.
По словам Головахи, пока на это нельзя надеяться.
"Если в России не произойдут изменения, связывающие ее с цивилизованным западным миром, если туда не придут люди, которые способны это сделать и как-то нормализовать российско-украинские отношения и отношение россиян к украинцам. Пока россияне думают, что они правы в этой войне, что правильно делали, что нас били, до тех пор они нас будут ненавидеть. А когда признают, что были неправы, то для них это будет большой когнитивный диссонанс. А люди не хотят жить в условиях когнитивного диссонанса", – отметил директор Института социологии НАН Украины.
Единственное, что может помочь, продолжил Головаха, – когда "кто-то объяснит, прежде всего авторитетные люди из той же России, что они были неправы и они это осознают".
"По отношению к россиянам – считаю, что для этого нужно по меньшей мере одно поколение. И это в лучшем случае", – резюмировал украинский социолог.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Согласно результатам опроса, проведенного 7–15 мая Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев считают, что основную ответственность за войну в Украине несут граждане России. При этом 78% украинцев не согласны ни на какие уступки России в обмен на прекращение агрессии против Украины.
По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в середине мая, 92% украинцев негативно относятся к России.