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ПОЛИТИКА

Верховная Рада в ближайшее время назначит нового министра социальной политики – СМИ

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По данным LB, Рада отправит Марину Лазебную в отставку с должности министра социальной политики Украины
По данным LB, Рада отправит Марину Лазебную в отставку с должности министра социальной политики Украины
Фото: Marina Lazebna / Facebook

Верховная Рада в ближайшее время может назначить нового министра социальной политики. Об этом 7 июля со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщило издание LB.ua.

По данными СМИ, руководство государства "давно недовольно" действующим министром Мариной Лазебной. Вместо нее кресло министра может занять руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента Украины Оксана Жолнович.

Голосование за назначение Жолнович, заявляют собеседники издания, состоится в "ближайшие дни". Источники LB сообщили, что в партийном чате "Слуги народа" уже опубликовали биографию Жолнович и презентацию о ее дальнейших действиях на должности.

Контекст:

Марина Лазебная возглавляет Министерство социальной политики с марта 2020 года.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Министерство социальной политики, Марина Лазебная
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