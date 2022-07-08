Верховная Рада в ближайшее время назначит нового министра социальной политики – СМИ

По данным LB, Рада отправит Марину Лазебную в отставку с должности министра социальной политики Украины Фото: Marina Lazebna / Facebook

По данными СМИ, руководство государства "давно недовольно" действующим министром Мариной Лазебной. Вместо нее кресло министра может занять руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента Украины Оксана Жолнович.

Голосование за назначение Жолнович, заявляют собеседники издания, состоится в "ближайшие дни". Источники LB сообщили, что в партийном чате "Слуги народа" уже опубликовали биографию Жолнович и презентацию о ее дальнейших действиях на должности.