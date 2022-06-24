"єРобота". Кабмин Украины запустил шесть программ для поддержки бизнеса

Первая программа предусматривает безвозвратные гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки и производства стройматериалов. Помощь в размере до 8 млн грн можно будет потратить на приобретение оборудования. Главное требование к получателю – создать не менее 25 новых рабочих мест.
До 3,5 млн грн можно получить на стартап в области IT-технологий при создании пяти рабочих мест.
Третья программа предусматривает выделение до 30 тыс. грн на оплату школы или курсов для получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.
"Мы хотим, чтобы люди оставались жить и работать в Украине. Видели здесь возможности и перспективы", – заявил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, в общей сложности на три программы проекта "єРобота" государство выделит 16 млрд грн.
Информация о том, как поддать заявку на грант, в ближайшее время будет доступна в "Дії".
По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.
Первая из трех программ, которые утвердили 21 июня, предусматривает гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина.