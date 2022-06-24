"єРобота". Кабмин Украины запустил шесть программ для поддержки бизнеса

Первая программа предусматривает безвозвратные гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки и производства стройматериалов. Помощь в размере до 8 млн грн можно будет потратить на приобретение оборудования. Главное требование к получателю – создать не менее 25 новых рабочих мест.

До 3,5 млн грн можно получить на стартап в области IT-технологий при создании пяти рабочих мест.

Третья программа предусматривает выделение до 30 тыс. грн на оплату школы или курсов для получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

"Мы хотим, чтобы люди оставались жить и работать в Украине. Видели здесь возможности и перспективы", – заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в общей сложности на три программы проекта "єРобота" государство выделит 16 млрд грн.

Информация о том, как поддать заявку на грант, в ближайшее время будет доступна в "Дії".

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