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"єРобота". Кабмин Украины запустил шесть программ для поддержки бизнеса

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Кабмин выделил 16 млрд грн на грантовые программы
Кабмин выделил 16 млрд грн на грантовые программы
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил еще три программы для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках "єРобота". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 июня, трансляцию которого опубликовал Ukrinform TV.

Первая программа предусматривает безвозвратные гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки и производства стройматериалов. Помощь в размере до 8 млн грн можно будет потратить на приобретение оборудования. Главное требование к получателю создать не менее 25 новых рабочих мест.

До 3,5 млн грн можно получить на стартап в области IT-технологий при создании пяти рабочих мест.

Третья программа предусматривает выделение до 30 тыс. грн на оплату школы или курсов для получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

"Мы хотим, чтобы люди оставались жить и работать в Украине. Видели здесь возможности и перспективы", – заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в общей сложности на три программы проекта "єРобота" государство выделит 16 млрд грн.

Информация о том, как поддать заявку на грант, в ближайшее время будет доступна в "Дії".

ВИДЕО
Видео: Ukrinform TV / YouTube

Контекст:

По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.

Первая из трех программ, которые утвердили 21 июня, предусматривает гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина.

Теги: Украина, Кабинет Министров, бизнес, правительство, помощь, политика, работа, гранты, премьер-министр, перспективы, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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