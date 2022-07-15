Рада рассмотрит заявление главы Минсоцполитики Лазебной об отставке на ближайшем заседании – Стефанчук

Заявление Лазебной об отставке с должности главы Минсоцполитики поступило в Раду 15 июля, отметил Стефанчук Фото: kmu.gov.ua

Об этом 15 июля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Относительно заявления Марины Лазебной. Сегодня заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министр просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.

О том, что Лазебная написала заявление об отставке, сообщил 15 июля представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", – проинформировал он в Telegram.