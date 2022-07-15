Рада рассмотрит заявление главы Минсоцполитики Лазебной об отставке на ближайшем заседании – Стефанчук

Об этом 15 июля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Относительно заявления Марины Лазебной. Сегодня заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министр просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.
О том, что Лазебная написала заявление об отставке, сообщил 15 июля представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", – проинформировал он в Telegram.
7 июля член фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.
Стефанчук отмечал, что никаких предпосылок к тому, чтобы кто-либо из членов украинского правительства сложил полномочия, по состоянию на 9 июля нет.