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Рада рассмотрит заявление главы Минсоцполитики Лазебной об отставке на ближайшем заседании – Стефанчук

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Заявление Лазебной об отставке с должности главы Минсоцполитики поступило в Раду 15 июля, отметил Стефанчук
Заявление Лазебной об отставке с должности главы Минсоцполитики поступило в Раду 15 июля, отметил Стефанчук
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада Украины рассмотрит заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики на ближайшем заседании.

Об этом 15 июля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Относительно заявления Марины Лазебной. Сегодня заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министр просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.

О том, что Лазебная написала заявление об отставке, сообщил 15 июля представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", – проинформировал он в Telegram.

Контекст:

7 июля член фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.

Стефанчук отмечал, что никаких предпосылок к тому, чтобы кто-либо из членов украинского правительства сложил полномочия, по состоянию на 9 июля нет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, правительство, Министерство социальной политики, отставка, парламент, Руслан Стефанчук, спикер, заседание, Кабмин, Марина Лазебная
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