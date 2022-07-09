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ПОЛИТИКА

На сегодня нет предпосылок для отставки кого-либо из украинских министров – Стефанчук

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Стефанчук опроверг слухи о скором назначении нового министра соцполитики
Стефанчук опроверг слухи о скором назначении нового министра соцполитики
Фото: rada.gov.ua

Никаких предпосылок к тому, чтобы кто-либо из членов украинского правительства сложил полномочия, по состоянию на 9 июля нет. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром Кабинета Министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями", – сказал спикер, комментируя информацию о возможном назначении нового министра социальной политики Украины.

Он отметил, что, если такие заявления появятся, "будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет приниматься необходимое решение".

Стефанчук добавил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, а решения об отставке принимаются после поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же заявления премьер-министра.

Контекст:

30 июня вышла статья "Украинской правды", в которой говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский "перерос" Кабмин. Источники издания в Офисе президента и "Слуге народа" говорили, что правительство, вероятно, будет переформатировано. "Есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров", – говорилось в статье.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "кадровые изменения возможны всегда", но вопрос замены премьер-министра не рассматривается.

7 июля член фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, Министерство социальной политики, Руслан Стефанчук, Кабмин, Марина Лазебная, Оксана Жолнович
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