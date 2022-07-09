На сегодня нет предпосылок для отставки кого-либо из украинских министров – Стефанчук

"По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром Кабинета Министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями", – сказал спикер, комментируя информацию о возможном назначении нового министра социальной политики Украины.
Он отметил, что, если такие заявления появятся, "будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет приниматься необходимое решение".
Стефанчук добавил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, а решения об отставке принимаются после поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же заявления премьер-министра.
30 июня вышла статья "Украинской правды", в которой говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский "перерос" Кабмин. Источники издания в Офисе президента и "Слуге народа" говорили, что правительство, вероятно, будет переформатировано. "Есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров", – говорилось в статье.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "кадровые изменения возможны всегда", но вопрос замены премьер-министра не рассматривается.
7 июля член фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.