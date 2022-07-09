На сегодня нет предпосылок для отставки кого-либо из украинских министров – Стефанчук

"По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром Кабинета Министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями", – сказал спикер, комментируя информацию о возможном назначении нового министра социальной политики Украины.

Он отметил, что, если такие заявления появятся, "будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет приниматься необходимое решение".

Стефанчук добавил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, а решения об отставке принимаются после поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же заявления премьер-министра.