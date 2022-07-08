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Украинский законопроект "О медиа" не соответствует европейским ценностям и должен быть отозван – Европейская федерация журналистов

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Гутьеррес считает, что с таким законом Украине в ЕС не место
Гутьеррес считает, что с таким законом Украине в ЕС не место
Фото: ЕРА

Законопроект народного депутата Украины от "Слуги народа" Никиты Потураева "О медиа" имеет положения, которые не отвечают европейским ценностям. Об этом 8 июля заявила Европейская федерация журналистов (EFJ).

"Нынешний законопроект о медиа, внесенный в 2020 году народным депутатом Никитой Потураевым, содержит множество положений, противоречащих европейским ценностям. Он предлагает предоставить произвольные и непропорциональные регулирующие полномочия национальному регулятору, Национальному совету по телерадиовещанию, который будет иметь полномочия не только в отношении аудиовизуальных СМИ, но и в отношении печатных и цифровых СМИ", – говорится в сообщении.

EFJ отмечает, что в связи с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Европейского союза украинским властям следует "привести законодательство о СМИ в соответствие с европейскими стандартами свободы прессы", что подразумевает "тщательный пересмотр украинского законодательства о СМИ".

"Предусмотренное законопроектом принудительное регулирование в руках полностью подконтрольного правительству регулятора достойно самых худших авторитарных режимов. Он должен быть отозван. Государству, которое будет применять такие положения, просто не место в Европейском союзе", – считает генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

Он призвал власти Украины "вступить в откровенный диалог" с Национальным союзом журналистов Украины и Независимым профсоюзом журналистов Украины.

"Регулирование СМИ должно осуществляться независимым от правительства органом, и его целью должна быть независимость СМИ, а не контроль над СМИ", – подчеркнул Гутьеррес.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Теги: Верховная Рада, СМИ, телевидение, Украина, профсоюзы, правительство, независимость, законодательство, политика, журналисты, законопроект, радиовещание, Никита Потураев, Рикардо Гутьеррес, законопроект о медиа, нардеп
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