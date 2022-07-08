Украинский законопроект "О медиа" не соответствует европейским ценностям и должен быть отозван – Европейская федерация журналистов

Гутьеррес считает, что с таким законом Украине в ЕС не место Фото: ЕРА

"Нынешний законопроект о медиа, внесенный в 2020 году народным депутатом Никитой Потураевым, содержит множество положений, противоречащих европейским ценностям. Он предлагает предоставить произвольные и непропорциональные регулирующие полномочия национальному регулятору, Национальному совету по телерадиовещанию, который будет иметь полномочия не только в отношении аудиовизуальных СМИ, но и в отношении печатных и цифровых СМИ", – говорится в сообщении.

EFJ отмечает, что в связи с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Европейского союза украинским властям следует "привести законодательство о СМИ в соответствие с европейскими стандартами свободы прессы", что подразумевает "тщательный пересмотр украинского законодательства о СМИ".

"Предусмотренное законопроектом принудительное регулирование в руках полностью подконтрольного правительству регулятора достойно самых худших авторитарных режимов. Он должен быть отозван. Государству, которое будет применять такие положения, просто не место в Европейском союзе", – считает генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

Он призвал власти Украины "вступить в откровенный диалог" с Национальным союзом журналистов Украины и Независимым профсоюзом журналистов Украины.

"Регулирование СМИ должно осуществляться независимым от правительства органом, и его целью должна быть независимость СМИ, а не контроль над СМИ", – подчеркнул Гутьеррес.