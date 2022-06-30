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Арахамия: Вопрос замены Шмыгаля ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается

Арахамия решил, что нужно "внести определенную ясность" относительно возможных кадровых ротаций в Кабмине
Арахамия решил, что нужно "внести определенную ясность" относительно возможных кадровых ротаций в Кабмине
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 июня заявил в Telegram, что вопрос замены премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не рассматривается.

"Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Поэтому необходимо внести определенную ясность. Официально. Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал он. 

Относительно других членов правительства "точечные" ротации происходят на постоянной основе, добавил Арахамия. 

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – написал он. 

Парламентарий не уточнил, какую публикацию в СМИ имел ввиду, но сегодня утром вышла статья "Украинской правды", в которой говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "перерос" Кабмин.

Источники издания в Офисе президента и "Слуге народа" говорили, что правительство "не генерирует смыслы" и, вероятно, будет переформатировано (из 20 министерств предлагается сделать 12). 

"Есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров. По данным УП, в настоящее время во власти присматриваются сразу к пяти вариантам на замену Шмыгалю", – говорится в статье. 

Такими кандидатами называют замглавы ОП Ростислава Шурму, вице-премьера Юлию Свириденко, министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и министра обороны Алексея Резникова. Кроме того, в статье говорится, что у резидента есть претензии к ряду членов Кабмина. 

Контекст:

Рада назначила Шмыгаля премьер-минстром в марте 2020 года. В тот же день был утвержден персональный состав Кабинета Министров Украины. После этого в Кабмине проводили кадровые ротации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, отставка, Владимир Зеленский, премьер-министр, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Кабмин
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