Арахамия: Вопрос замены Шмыгаля ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается

"Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Поэтому необходимо внести определенную ясность. Официально. Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал он.

Относительно других членов правительства "точечные" ротации происходят на постоянной основе, добавил Арахамия.

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – написал он.

Парламентарий не уточнил, какую публикацию в СМИ имел ввиду, но сегодня утром вышла статья "Украинской правды", в которой говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "перерос" Кабмин.

Источники издания в Офисе президента и "Слуге народа" говорили, что правительство "не генерирует смыслы" и, вероятно, будет переформатировано (из 20 министерств предлагается сделать 12).

"Есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров. По данным УП, в настоящее время во власти присматриваются сразу к пяти вариантам на замену Шмыгалю", – говорится в статье.

Такими кандидатами называют замглавы ОП Ростислава Шурму, вице-премьера Юлию Свириденко, министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и министра обороны Алексея Резникова. Кроме того, в статье говорится, что у резидента есть претензии к ряду членов Кабмина.