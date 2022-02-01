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Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала в отставку

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Магалецкая считает неправильным брать длительный больничный и оставлять ведомство без руководства
Магалецкая считает неправильным брать длительный больничный и оставлять ведомство без руководства
Фото: Vladyslava Magaletska Ex Rutytska / Facebook

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая 1 февраля сообщила в Facebook, что подала в отставку. Заявление на увольнение с должности по состоянию здоровья она написала 31 января.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа... требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", – написала она.

Магалецкая отметила, что считает неправильным брать длительный больничный и оставлять ведомство на время своего лечения без руководства.

"Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы сделать [Госпродпотребслужбу] более современной, европейской и эффективной, реформы должны быть продолжены, достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста", – добавила глава Госпродпотребслужбы.

https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska/posts/5026128587456238

Контекст:

Магалецкая с сентября 2014-го по июль 2016 года была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Она разрабатывала стратегии и реализовывала проекты по открытию новых рынков, аграрному страхованию, диджитализации, сотрудничеству с международными институтами, сообщал LIGA.net.

С апреля 2016-го по июль 2017 года Магалецкая была советником министра аграрной политики и продовольствия Украины, тогда она координировала работу по защите интересов украинских производителей на зарубежных рынках.

В ноябре 2020 года Кабмин Украины назначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы Украины, сообщал в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. 

В августе 2021 года правительство переназначило Магалецкую на этот пост, объявив победителем конкурса на занятие должности главы Госпродпотребслужбы.

Теги: Кабинет Министров, отставка, увольнение, Госпродпотребслужба, Владислава Магалецкая
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