Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала в отставку

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа... требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", – написала она.

Магалецкая отметила, что считает неправильным брать длительный больничный и оставлять ведомство на время своего лечения без руководства.

"Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы сделать [Госпродпотребслужбу] более современной, европейской и эффективной, реформы должны быть продолжены, достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста", – добавила глава Госпродпотребслужбы.