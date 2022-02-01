Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала в отставку

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа... требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", – написала она.
Магалецкая отметила, что считает неправильным брать длительный больничный и оставлять ведомство на время своего лечения без руководства.
"Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы сделать [Госпродпотребслужбу] более современной, европейской и эффективной, реформы должны быть продолжены, достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста", – добавила глава Госпродпотребслужбы.
Магалецкая с сентября 2014-го по июль 2016 года была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Она разрабатывала стратегии и реализовывала проекты по открытию новых рынков, аграрному страхованию, диджитализации, сотрудничеству с международными институтами, сообщал LIGA.net.
С апреля 2016-го по июль 2017 года Магалецкая была советником министра аграрной политики и продовольствия Украины, тогда она координировала работу по защите интересов украинских производителей на зарубежных рынках.
В ноябре 2020 года Кабмин Украины назначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы Украины, сообщал в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
В августе 2021 года правительство переназначило Магалецкую на этот пост, объявив победителем конкурса на занятие должности главы Госпродпотребслужбы.