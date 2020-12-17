В Украине из продуктов чаще всего фальсифицируют сливочное масло – глава Госпродпотребслужбы

За 10 месяцев 2020 года в Украине изъято из оборота 5 тонн сфальсифицированного сливочного масла, сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В Украине часто фальсифицируют молочные продукты. Об этом глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая сообщила "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 15 декабря.

"Молочные продукты, а точнее, сливочное масло. При производстве фальсификата используют растительные жиры, удешевляющие продукт. Объемы впечатляют. Только за 10 месяцев этого года Госпотребслужба изъяла из оборота 5 тонн таких продуктов", – сказала она.

Глава Госпродпотребслужбы отметила, что "масло – это ходовой продукт, который фактически невозможно проверить в домашних условиях на качество".

"При этом себестоимость спреда значительно ниже, что позволяет реализовывать продукцию по низким ценам. Именно поэтому у нас такой бум фальсификата. Нужно помнить: 200 грамм сливочного масла не могут стоить 18 гривен. Ведь молоко сейчас недешевое", – объяснила Магалецкая.

Она считает, что "кроме контроля, нужны еще и санкции".

"Тут мы возвращаемся к новому законодательству, принятия которого с нетерпением ждем. Производство фальсификата должно стать невыгодным бизнесом. В этом как раз и заключается задача государства", – подчеркнула Магалецкая.