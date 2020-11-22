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КИЕВ

В Киеве составили 44 протокола о нарушении "карантина выходного дня" – Госпродпотребслужба

По информации Госпродпотребслужбы, в столице есть заведения, которые систематически нарушают карантинные ограничения. В ресторане Villa Riviera зафиксировали нарушение в третий раз, в ресторане Мister Cat – во второй раз.

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Ряд элитных развлекательных центров игнорируют запрет на прием посетителей, говорят в Госпродпотребслужбе
Ряд элитных развлекательных центров игнорируют запрет на прием посетителей, говорят в Госпродпотребслужбе
Фото: depositphotos.com

22 ноября в Киеве работало 20 мобильных групп с участием специалистов Госпродпотребслужбы и представителей Национальной полиции Украины. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Группы проверили 1634 субъекта хозяйствования, среди которых 315 предприятий общественного питания, 347 объектов по реализации продовольственных товаров, 716 – непродовольственных товаров, 38 рынков, 77 заведений бытового обслуживания, 54 парикмахерских и салонов красоты, 20 спортзалов и фитнес-центров, 12 учреждений культуры, 10 АЗС, восемь аптек, восемь торгово-развлекательных центров и 29 развлекательных заведений, отмечено в посте.

По результатам проверок составлены 44 протокола об административных правонарушениях. Больше всего нарушений установлено в Голосеевском и Деснянском районах – по шесть.

По информации Госпродпотребслужбы, есть заведения, которые систематически нарушают карантинные ограничения. В ресторане Villa Riviera зафиксировали нарушение в третий раз, в ресторане Мister Cat – во второй раз. В отношении Villa Riviera составлен протокол.

"Собранные материалы за систематические нарушения "карантина выходного дня" направлены для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней) в отношении должностных лиц данного ресторанного комплекса. Материалы о нарушениях Mister Cat в ближайшие дни будут переданы в прокуратуру", – подчеркнули в службе.

В релизе отмечено, что большинство проверенных субъектов хозяйствования придерживаются ограничений о запрете работы в выходные дни.

"Однако ряд элитных развлекательных центров откровенно игнорируют запрет на прием посетителей", – сообщили в Госпродпотребслужбе.

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3450811645014584

"Карантин выходного дня" вступил в силу 14 ноября. Ряд украинских городов отказался его вводить. В частности, против выступили ОдессаЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыЛуцк, Тернополь и Ивано-Франковск, Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в Одессе и Ивано-Франковске все-таки ввели карантин в выходные.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался "так себе".

Теги: Киев, прокуратура, полиция, аптеки, продукты, карантин, правоохранители, ресторан, безопасность, ограничения, Госпродпотребслужба, нарушение
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