В Одессе работники рынка "7 километр" перекрыли дорогу в знак протеста против "карантина выходного дня"

Участники акции протеста перекрыли движение по Овидиопольской трассе. Торговцы говорят о возможной бессрочной голодовке, сообщило издание "Думская".

Торговцы возмутились что продуктовые супермаркеты спокойно работают, продавая в том числе и промтовары Фото: Промтоварный Рынок "7-й километр" / Facebook

Торговцы промтоварного рынка "7 километр" в Одессе 22 ноября перекрыли дорогу на Овидиополь, протестуя против карантинных ограничений выходного дня, пишет местное издание "Думская".

Участники акции перекрывают движение по Овидиопольской трассе. Из-за этого образуются пробки и перепалки с водителями. Торговцы требуют, чтобы к ним прибыл мэр города и глава Одесской облгосадминистрации.

"Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют, в том числе промтоварами и спокойно работают. А у нас тут на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя", – высказала возмущение одна из протестующих.

Люди говорят, что не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не выполнят. Они говорят в том числе и о бессрочной голодовке.

Конфликт начал накаляться сегодня утром, когда на территорию рынка приехало пять полицейских автобусов. Правоохранители решили проверить, как на рынке соблюдают карантин. Большинство приехавших торговцев развернулись и разъехались по домам, а наиболее активные решили протестовать.

Одесский рынок "7 километр" – один из самых больших в Европе. Он занимает площадь 75 га, на его территории работает около 60 тысяч человек, сказано на странице рынка в Facebook. Ежедневно "7 километр" посещают до 200 тысяч покупателей.

"Карантин выходного дня" вступил в силу 14 ноября. Ряд украинских городов отказался его вводить. В частности, против выступили Одесса, Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск, Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в Одессе и Ивано-Франковске все-таки ввели карантин в выходные.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные 14-15 ноября карантин соблюдался "так себе".