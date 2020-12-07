Госпродпотребслужба рассказала о шансах заразиться коронавирусом в общественном транспорте

При введении карантинных ограничений нужно учитывать, что до 30% инфицирований коронавирусом происходит в общественном транспорте из-за несоблюдения противоэпидемических мер, сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

В Украине действуют ограничения "оранжевой зоны" карантина. В общественном транспорте пассажиры могут ездить только на сидячих местах Фото: EPA

Почти треть людей заражается коронавирусом в общественном транспорте, рассказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"В соответствии с эпидемическим расследованием, которое мы проводили в марте, 20–30% случаев инфицирования происходит именно в транспорте из-за несоблюдения правил. Поэтому при введении ограничений нужно ограничивать и транспорт. Или четко контролировать режим и противоэпидемические меры именно в транспорте", – сказал он.

Рубан считает, что система противоэпидемической защиты в Украине не работает, а семейные врачи вообще не проводят профилактику из-за перегрузки и отсутствия знаний.

"Необходимо срочно решить вопрос о построении инфраструктуры или инструмента проведения противоэпидемических мер в очагах. Есть зарубежные примеры – Япония, Китай, Сингапур, Исландия, – которые проводят эти меры, а не локдауны, и на бизнес это не влияет. Работают врачи в очагах, определяют и изолируют контактных и контролируют их изоляцию", – рассказал Рубан.

В Украине на 7 декабря зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В стране запретили:

перевозку в общественном транспорте большего количества людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 декабря сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Шмыгаль 4 декабря заявил, что правительство обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в декабре локдауна не будет, но, возможно, его введут в январе 2021 года. Глава государства подчеркивал, что "для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.