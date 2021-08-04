Кабмин объявил победителя конкурса на должность главы Госпродпотребслужбы Украины

"Магалецкая Владислава назначена победительницей конкурса на занятие должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", – отметил он.

Контекст:

Магалецкая является действующей главой Госпродпотребслужбы, Кабмин назначил ее 4 ноября прошлого года. Очередной конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы правительство решило объявить 23 июня этого года.

Магалецкая с сентября 2014-го по июль 2016 года была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Она разрабатывала стратегии и реализовывала проекты по открытию новых рынков, аграрному страхованию, диджитализации, сотрудничеству с международными институтами, сообщило агентство LIGA.net.

С апреля 2016-го по июль 2017 года Магалецкая была советником министра аграрной политики и продовольствия Украины, тогда она координировала работу по защите интересов украинских производителей на зарубежных рынках.