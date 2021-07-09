Глава Госпотребслужбы признала "неадекватным" штраф в 326 млн грн "Новой почте"

Глава Госпотребслужбы Магалецкая: Никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру Фото: Vladyslava Magaletska Ex Rutytska / Facebook

Она отметила, что провела внутреннее расследование ситуации, ознакомилась с видеофиксацией и проконсультировалась с юристами.

"Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", – написала Магалецкая.

По ее словам, юристы службы уже готовят соответствующее решение.

Магалецкая также планирует провести личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", – заверила глава Госпродпотребслужбы.

Она также подчеркнула, что в Украине необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи из-за "исполнителей на местах" могут повториться.