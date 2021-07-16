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Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф "Новой почте" в 326 млн грн

Магалецкая: Инспектор это не царь и бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса
Магалецкая: Инспектор – это не царь и бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса
Фото: Vladyslava Magaletska Ex Rutytska / Facebook

Госслужба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей рекомендовала отменить штраф "Новой почте" в 326 млн грн. Об этом в Facebook сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, комиссия, созданная для проведения проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области, установила, что при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения.

Кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

"По итогам проверки штрафы рекомендуется (формулировка согласно норме закона) отменить. Уверена, что так и произойдет. Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению", – подчеркнула Магалецкая.

Она отметила, что защита интересов общества и государства должна быть на высоком уровне, но это не должно превращаться в "парад абсурда".

"Инспектор – это не царь и бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса. Не важно какого – большого или малого бизнеса. Инспектор – часть государственного сервисного механизма, работу которого оплачивает каждый налогоплательщик. Это должен осознать каждый. Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" – привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система так не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно – расскажу позже", – добавила Магалецкая.

При этом она предложила "Новой почте" установить в своем приложении "кнопку", которая даст возможность потребителю сразу пожаловаться на нарушение его прав в почтовом отделении.

https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska/posts/4341342212601549

Контекст:

5 июля главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что наложило на "Новую почту" по заявлениям граждан в двух отделениях штрафы и взыскания на общую сумму 325,85 млн грн. В службе также заявили, что компания не предоставила нужные документы и объяснения и создавала препятствия для проверки. 

Компания подала в суд на ведомство за необоснованно большой штраф. Отмечалось, что поводом для проверки стала жалоба клиента из-за повреждения посылки с аквариумом на 500 грн. "Новая почта" расценила действия органа как "манипуляцию своими полномочиями", заявила об "усилении фискализации и давления на бизнес" в Украине и обвинила власти и контролирующие органы в намерении "додушить" бизнес. 

9 июля Магалецкая заявляла, что ведомство отменит наложенный штраф как "неадекватный". Магалецкая анонсировала личную встречу с представителями компании и бизнес-сообщества.

Теги: Украина, почта, бизнес, штраф, Новая почта, Госпродпотребслужба, проверки, жалоба
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