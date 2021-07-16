Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф "Новой почте" в 326 млн грн

Магалецкая: Инспектор – это не царь и бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса Фото: Vladyslava Magaletska Ex Rutytska / Facebook

По ее словам, комиссия, созданная для проведения проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области, установила, что при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения.

Кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

"По итогам проверки штрафы рекомендуется (формулировка согласно норме закона) отменить. Уверена, что так и произойдет. Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению", – подчеркнула Магалецкая.

Она отметила, что защита интересов общества и государства должна быть на высоком уровне, но это не должно превращаться в "парад абсурда".

"Инспектор – это не царь и бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса. Не важно какого – большого или малого бизнеса. Инспектор – часть государственного сервисного механизма, работу которого оплачивает каждый налогоплательщик. Это должен осознать каждый. Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" – привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система так не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно – расскажу позже", – добавила Магалецкая.

При этом она предложила "Новой почте" установить в своем приложении "кнопку", которая даст возможность потребителю сразу пожаловаться на нарушение его прав в почтовом отделении.