Минэкономики о штрафе в 326 млн грн "Новой почте": Подготовлен законопроект, чтобы не допускать таких случаев

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению", – говорится на сайте ведомства.

Министерство экономики указало, что применение к компании максимальных санкций нарушает требования закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

"Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", – отметили в ведомстве.

В Минэкономики подчеркнули, что уже подготовлен законопроект, "который не допускал бы таких случаев, когда штраф не пропорционален нарушению". Он предусматривает установление фиксированной суммы штрафов, чтобы устранить субъективную составляющую при их назначении.