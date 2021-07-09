Минэкономики о штрафе в 326 млн грн "Новой почте": Подготовлен законопроект, чтобы не допускать таких случаев

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению", – говорится на сайте ведомства.
Министерство экономики указало, что применение к компании максимальных санкций нарушает требования закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.
"Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", – отметили в ведомстве.
В Минэкономики подчеркнули, что уже подготовлен законопроект, "который не допускал бы таких случаев, когда штраф не пропорционален нарушению". Он предусматривает установление фиксированной суммы штрафов, чтобы устранить субъективную составляющую при их назначении.
5 июля главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что наложило на "Новую почту" по заявлениям граждан в двух отделениях штрафы и взыскания на общую сумму 325,85 млн грн. В службе также заявили, что компания не предоставила нужные документы и объяснения и создавала препятствия для проверки.
Компания подала в суд на ведомство за необоснованно большой штраф. Отмечалось, что поводом для проверки стала жалоба клиента из-за повреждения посылки с аквариумом на 500 грн. "Новая почта" расценила действия органа как "манипуляцию своими полномочиями" со стороны государства, заявила об "усилении фискализации и давления на бизнес" в Украине и обвинила власти и контролирующие органы в намерении "додушить" бизнес.
Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая уже заявила, что ведомство отменит наложенный штраф как "неадекватный". Магалецкая анонсировала личную встречу с представителями компании и бизнес-сообщества.