Правительство Украины отменило критический импорт товаров

"Кабмин отменил критический импорт на товары. Но для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме", – говорится в сообщении.
В свою очередь представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что изменено название постановления Кабмина №153 от 24 февраля 2022 года "О перечне товаров критического импорта" на "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта".
"Утвержден перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (возмездной передачи), по операциям по импорту которых рекомендовано Национальному банку обеспечить осуществление переводов. Признаны утратившими силу критерии определения товаров критического импорта в условиях военного положения", – написал он.
Перечень критического импорта – это список товаров и услуг, на закупку которых Нацбанк разрешает покупать валюту. Его правительство утвердило 24 февраля в день полномасштабного вторжения РФ.
Этот перечень был создан, чтобы сдержать отток валюты за границу в условиях войны – фактически действовал запрет импорта всех товаров за исключением тех, которые содержались в перечне.
Однако с тех пор список товаров критического импорта пересматривался и дополнялся 18 раз, сообщал Нацбанк. В результате перечень содержал около 90% всех товарных категорий.