Правительство Украины отменило критический импорт товаров

"Кабмин отменил критический импорт на товары. Но для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме", – говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что изменено название постановления Кабмина №153 от 24 февраля 2022 года "О перечне товаров критического импорта" на "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта".

"Утвержден перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (возмездной передачи), по операциям по импорту которых рекомендовано Национальному банку обеспечить осуществление переводов. Признаны утратившими силу критерии определения товаров критического импорта в условиях военного положения", – написал он.