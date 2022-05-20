Нацбанк Украины отменяет ограничения на курс валют в обменниках

"С 21 мая 2022 года отменяются ограничения на установку курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. [...] Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%", – сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что "снятие ограничений на установку курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка".

"Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – объяснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде", что регулятор вернется к свободному (официальному) курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке.