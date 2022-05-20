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Нацбанк Украины отменяет ограничения на курс валют в обменниках

Официальный курс гривны заморожен на уровне 29,25 грн за 1$
Официальный курс гривны заморожен на уровне 29,25 грн за 1$
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

20 мая Национальный банк Украины принял решение снять ограничения, которые были у обменных пунктов на продажу валюты населению. Об этом НБУ информирует в Facebook.

"С 21 мая 2022 года отменяются ограничения на установку курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. [...] Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%", – сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что "снятие ограничений на установку курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка".

"Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – объяснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/371902228313763

20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде", что регулятор вернется к свободному (официальному) курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке.

Контекст:

9 апреля заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук объявил, что официальный курс гривны замораживается на уровне 29,25 грн за 1$ – его Нацбанк официально ввел 23 февраля на 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Теги: валюта, гривна, НБУ, курс валют, валютный рынок, Нацбанк, финансы, курс гривны, Юрий Гелетий, продажа
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