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ДЕНЬГИ

На спецсчете НБУ для нужд армии осталось более 700 млн грн

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НБУ открыл спецсчет 24 февраля
НБУ открыл спецсчет 24 февраля
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 11 мая Нацбанк Украины перечислил со специального счета на нужды Вооруженных сил Украины 15,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 11 мая остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки ВСУ, составляет более 703 млн грн. [...Всего с дня открытия спецсчета на него было перечислено более 16,5 млрд грн в эквиваленте", – говорится в сообщении.

При этом более 4,9 млрд грн (в эквиваленте) поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также по состоянию на 11 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет почти 326 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 201 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, война России против Украины
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