На спецсчете НБУ для нужд армии осталось более 700 млн грн

"По состоянию на 11 мая остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки ВСУ, составляет более 703 млн грн. [...] Всего с дня открытия спецсчета на него было перечислено более 16,5 млрд грн в эквиваленте", – говорится в сообщении.

При этом более 4,9 млрд грн (в эквиваленте) поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также по состоянию на 11 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет почти 326 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 201 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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