Нацбанк перечислил со спецсчета для ВСУ почти 15,4 млрд грн

"По состоянию на 26 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки ВСУ, составляет почти 94 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 15,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Всего со дня открытия спецсчета на него перечислили около 15,5 млрд грн в эквиваленте. Около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

На счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 26 апреля осталось почти 382 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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