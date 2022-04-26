Нацбанк перечислил со спецсчета для ВСУ почти 15,4 млрд грн

"По состоянию на 26 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки ВСУ, составляет почти 94 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 15,4 млрд грн", – говорится в сообщении.
Всего со дня открытия спецсчета на него перечислили около 15,5 млрд грн в эквиваленте. Около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.
Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.
На счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 26 апреля осталось почти 382 млн грн.
"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.
Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.
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24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ. "Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.