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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацбанк перечислил со спецсчета для ВСУ почти 15,4 млрд грн

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НБУ открыл специальный счет 24 февраля
НБУ открыл специальный счет 24 февраля
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Национальный банк Украины перевел на нужды украинской армии со специального счета почти 15,4 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 26 апреля.

"По состоянию на 26 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки ВСУ, составляет почти 94 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 15,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Всего со дня открытия спецсчета на него перечислили около 15,5 млрд грн в эквиваленте. Около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

На счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 26 апреля осталось почти 382 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ. "Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, финансовая помощь, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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