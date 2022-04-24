НБУ впервые пригласили на заседание Общего совета Европейского центробанка

"Знаковым событием для НБУ cтало приглашение от gрезидента ЕЦБ Кристин Лагард для главы Национального банка Украины присоединиться к ad-hoc заседанию Общего Совета ЕЦБ, в который входят президент ЕЦБ, вице-президент ЕЦБ и главы национальных центральных банков 27 государств-членов ЕС ( это представители 19 стран Еврозоны и восьми стран, не входящих в Еврозону)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такое приглашение глава НБУ получил впервые в истории.

"Это важный шаг для сближения нашей страны с Европейским союзом, поскольку мы сможем с помощью этой платформы присоединяться к диалогу с ЕЦБ и другими центральными банками ЕС, представлять позицию НБУ и интересы Украины, а также быть более вовлеченными в обсуждения, которые осуществляются на уровне. Европейская система центральных банков", – заявили в НБУ.

Ближайшее заседание Общего совета ЕЦБ пройдет в начале мая.

"Мы надеемся, что НБУ будет на регулярной основе участвовать в ad-hoc заседаниях с учетом стратегического курса нашего государства по вступлению в ЕС. Это позволит укрепить наши связи с ЕЦБ и еще больше интегрироваться в европейское сообщество центробанков, а также достичь целей, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС. Одной из основных задач НБУ в этом процессе является регуляторное приближение банковской системы Украины к нормам и стандартам ЕС для дальнейшего вхождения экономики Украины в общий рынок ЕС", – говорится в сообщении.