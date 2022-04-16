Международные резервы Украины составляют $27,4 млрд – НБУ

"Валютные резервы страны составляют $27,4 млрд, что стало возможным благодаря поддержке международных партнеров – Международного валютного фонда, ЕС (предоставившего первый транш в €600 млн), Европейского банка реконструкции и развития и других. Всего объем помощи, полученный от международных партнеров, составляет $3,8 млрд", – говорится в пресс-релизе.

Также в НБУ сообщили, что банковская система "выдержала краш-тест, работает в штатном режиме, продолжает быть ликвидной и устойчивой". Сейчас в стране работает около 70% банковских отделений, и их количество будет расти там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"Критического оттока средств за время войны из банковской системы не произошло, даже наоборот, с начала войны фиксируется увеличение средств клиентов, и сейчас эта цифра составляет +64 млрд грн", – говорится в сообщении.