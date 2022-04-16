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Международные резервы Украины составляют $27,4 млрд – НБУ

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В марте международные резервы Украины выросли на 2%
В марте международные резервы Украины выросли на 2%
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Международные резервы Украины по состоянию на 15 апреля составляли $27,4 млрд. Об этом сообщили представители Нацбанка Украины на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, пишет пресс-служба ассоциации по итогам встречи.

"Валютные резервы страны составляют $27,4 млрд, что стало возможным благодаря поддержке международных партнеров – Международного валютного фонда, ЕС (предоставившего первый транш в €600 млн), Европейского банка реконструкции и развития и других. Всего объем помощи, полученный от международных партнеров, составляет $3,8 млрд", – говорится в пресс-релизе.

Также в НБУ сообщили, что банковская система "выдержала краш-тест, работает в штатном режиме, продолжает быть ликвидной и устойчивой". Сейчас в стране работает около 70% банковских отделений, и их количество будет расти там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"Критического оттока средств за время войны из банковской системы не произошло, даже наоборот, с начала войны фиксируется увеличение средств клиентов, и сейчас эта цифра составляет +64 млрд грн", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $28,1 млрд. В марте они выросли на 2%, информировали в Нацбанке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, банковская система, золотовалютные резервы, война России против Украины
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