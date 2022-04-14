НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту

"Ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", – говорится в сообщении.
В то же время чтобы предотвратить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной учреждением наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.
Дополнительно НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:
"Обращаем ваше внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам по-прежнему запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями)", – подчеркнули в НБУ.
Кроме того, чтобы не допустить неконтролируемый вывод капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.
НБУ ввел ряд ограничений на валютном рынке после нападения России на Украину и введения военного положения. В частности, регулятор зафиксировал курс гривны на уровне 24 февраля 2022 года (норма будет действовать до конца войны) и ввел запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте.
В марте НБУ сообщил об ослаблении некоторых ограничений. В частности, вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счетов в иностранной валюте было установлено ограничение объемом сначала до 30 тыс. грн в день, позднее до 100 тыс. грн (в эквиваленте).