НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту

"Ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", – говорится в сообщении.

В то же время чтобы предотвратить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной учреждением наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.

Дополнительно НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% официального курса НБУ на день совершения сделки;

курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

"Обращаем ваше внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам по-прежнему запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями)", – подчеркнули в НБУ.

Кроме того, чтобы не допустить неконтролируемый вывод капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.