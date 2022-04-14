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НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту

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Продажа безналичной валюты банками клиентам физическим лицам по-прежнему запрещена
Продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам по-прежнему запрещена
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины с 14 апреля разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту и уточнил правила погашения банками ссуд перед нерезидентами. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", – говорится в сообщении.

В то же время чтобы предотвратить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной учреждением наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.

Дополнительно НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

  • курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% официального курса НБУ на день совершения сделки;
  • курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

"Обращаем ваше внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам по-прежнему запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями)", – подчеркнули в НБУ. 

Кроме того, чтобы не допустить неконтролируемый вывод капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Контекст:

НБУ ввел ряд ограничений на валютном рынке после нападения России на Украину и введения военного положения. В частности, регулятор зафиксировал курс гривны на уровне 24 февраля 2022 года (норма будет действовать до конца войны) и ввел запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте. 

В марте НБУ сообщил об ослаблении некоторых ограничений. В частности, вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счетов в иностранной валюте было установлено ограничение объемом сначала до 30 тыс. грн в день, позднее до 100 тыс. грн (в эквиваленте).  

Теги: валюта, НБУ, курс валют, валютный рынок, Нацбанк, курс гривны
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