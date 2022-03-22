НБУ увеличил лимит на снятие наличных с валютных счетов

НБУ увеличил ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.
При этом ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.
"Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", – объяснили в НБУ и вновь посоветовали использовать безналичные расчеты, поскольку они осуществляются без ограничений.
НБУ ввел ряд ограничений на валютном рынке после нападения России на Украину и введения военного положения. В частности, регулятор зафиксировал курс гривны на уровне 24 февраля 2022 года (норма продолжает действовать до сих пор) и ввел запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте.
1 марта НБУ сообщил об ослаблении некоторых ограничений. В частности, вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счетов в иностранной валюте было установлено ограничение объемом до 30 тыс. грн в день.