НБУ увеличил лимит на снятие наличных с валютных счетов

Теперь в день с валютных счетов можно снять до 100 тыс. грн Фото: depositphotos.com

НБУ увеличил ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.

При этом ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.

"Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", – объяснили в НБУ и вновь посоветовали использовать безналичные расчеты, поскольку они осуществляются без ограничений.