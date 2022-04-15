Глава НБУ: Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки отложено

"Следовательно, учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%. В текущих условиях рыночные монетарные инструменты оказывают незначительное влияние на работу денежно-кредитного и валютного рынков. Но, как мы и задекларировали в марте, НБУ вернется к применению учетной ставки и других монетарных инструментов после возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии", – сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что банковская система Украины остается устойчивой и ликвидной.
"Вместе с Национальным банком крепко держит финансовую оборону страны в сверхсложных условиях военного положения. Стабильная работа банковской системы очень помогает переходу экономики на "военные рельсы". После шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах. Бизнес постепенно возобновляет свою деятельность и налаживает логистику, преодолевая вызовы военного времени", – отметил глава Нацбанка.
11 июня 2020 года Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – с 8% до 6%.
4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%, 9 декабря – до 9%.
20 января 2022 года регулятор повысил учетную ставку до 10%.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.