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ДЕНЬГИ

На нужды ВСУ Нацбанк перечислил со спецсчета 15,6 млрд грн

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Нацбанк сообщил, что на спецсчете осталось почти 16 млн грн
Нацбанк сообщил, что на спецсчете осталось почти 16 млн грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Национальный банк перечислил на нужды Вооруженных сил Украины 15,6 млрд грн со специального счета. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 29 апреля.

НБУ перевел, в частности, Нацгвардии 950 млн грн, Национальной полиции – 1 млрд 650 млн, Министерству обороны – 11 млрд 811 млн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15,6 млрд грн в эквиваленте. В частности, около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", –  уточнили в релизе.

Средства на поддержку ВСУ поступали от граждан и предприятий в Украине, из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады и других стран.

По состоянию на 29  апреля на спецсчете осталось почти 16 млн грн.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

 

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Теги: Украина, валюта, НБУ, деньги, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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