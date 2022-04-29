На нужды ВСУ Нацбанк перечислил со спецсчета 15,6 млрд грн

Нацбанк сообщил, что на спецсчете осталось почти 16 млн грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

НБУ перевел, в частности, Нацгвардии 950 млн грн, Национальной полиции – 1 млрд 650 млн, Министерству обороны – 11 млрд 811 млн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15,6 млрд грн в эквиваленте. В частности, около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", – уточнили в релизе.

Средства на поддержку ВСУ поступали от граждан и предприятий в Украине, из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады и других стран.

По состоянию на 29 апреля на спецсчете осталось почти 16 млн грн.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

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