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ДЕНЬГИ

НБУ перечислил на армию со спецсчета 15,8 млрд грн

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На спецсчете НБУ осталось более 4 млн грн
На спецсчете НБУ осталось более 4 млн грн
Фото: bank.gov.ua

Нацбанк перечислил украинской армии со специального счета 15,8 млрд грн. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 6 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет более 4 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 15,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

На счет НБУ поступило более 15,8 млрд грн, в том числе более 4,9 млрд грн (в эквиваленте) поступило в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Кроме этого, на спецсчете Минсоцполитики, на который поступают деньги для гуманитарных нужд, осталось почти 349 млн грн.

"Минсоцполитики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило из него более 172 млн грн на предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, НБУ, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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