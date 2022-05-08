НБУ перечислил на армию со спецсчета 15,8 млрд грн

"По состоянию на 6 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет более 4 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 15,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

На счет НБУ поступило более 15,8 млрд грн, в том числе более 4,9 млрд грн (в эквиваленте) поступило в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Кроме этого, на спецсчете Минсоцполитики, на который поступают деньги для гуманитарных нужд, осталось почти 349 млн грн.

"Минсоцполитики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило из него более 172 млн грн на предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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