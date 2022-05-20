Для возвращения к свободному курсу доллара нужно три условия, но пока их нет – глава НБУ

Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Он напомнил, что возвращение к рыночному курсообразованию закреплено в решении НБУ об основных принципах политики на время военного положения и не управляется вручную.

В НБУ понимают недостатки фиксации курса, поэтому подчеркивают, что обязательно вернутся к рыночному курсу, как только позволят условия, пишет "Экономическая правда".

По словам Шевченко, сейчас политика фиксированного валютного курса имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар.

"В настоящее время в условиях военных действий и высокого уровня неопределенности именно фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (из-за удешевления критического импорта), контролировать ожидания, а также защитить сбережения и доходы граждан и бизнеса от стремительного обесценивания", – объясняет глава НБУ в комментарии изданию.

По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

стабилизация экспорта;

стабилизация экспорта; снижение неопределенности, связанной с военными действиями;

снижение неопределенности, связанной с военными действиями; более активная работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию.

При этом в Нацбанке не объяснили, как будут определять наступление этих условий.

"Переход к плавающему курсу будет определяться появлением соответствующих предпосылок, а не привязан к какой-либо конкретной дате", – цитирует главу Нацбанка "Экономическая правда".