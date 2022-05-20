Для возвращения к свободному курсу доллара нужно три условия, но пока их нет – глава НБУ

Он напомнил, что возвращение к рыночному курсообразованию закреплено в решении НБУ об основных принципах политики на время военного положения и не управляется вручную.
В НБУ понимают недостатки фиксации курса, поэтому подчеркивают, что обязательно вернутся к рыночному курсу, как только позволят условия, пишет "Экономическая правда".
По словам Шевченко, сейчас политика фиксированного валютного курса имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар.
"В настоящее время в условиях военных действий и высокого уровня неопределенности именно фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (из-за удешевления критического импорта), контролировать ожидания, а также защитить сбережения и доходы граждан и бизнеса от стремительного обесценивания", – объясняет глава НБУ в комментарии изданию.
По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:
При этом в Нацбанке не объяснили, как будут определять наступление этих условий.
"Переход к плавающему курсу будет определяться появлением соответствующих предпосылок, а не привязан к какой-либо конкретной дате", – цитирует главу Нацбанка "Экономическая правда".
8 апреля в интервью "Экономической правде" глава НБУ сообщил, что "в ежедневном режиме" регулятор получает данные и понимает, что "разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны".
"Она начала довольно существенно сужаться. Если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 грн за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке 31,63–32,05. Это не очень широкий спред, и это нас радует. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим некоторые послабления по поводу валютообменных операций. В принципе, мы уже их делаем", – подчеркнул он.
9 апреля НБУ заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил в в эфире телемарафона, что курс гривны будет заморожен на уровне 29,25 грн за доллар – его Нацбанк официально ввел 23 февраля на 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение Росси в Украину.