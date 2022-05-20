ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для возвращения к свободному курсу доллара нужно три условия, но пока их нет – глава НБУ

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Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар
Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар
Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Национальный банк Украины вернется к свободному курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке. Об этом 20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде".

Он напомнил, что возвращение к рыночному курсообразованию закреплено в решении НБУ об основных принципах политики на время военного положения и не управляется вручную.

В НБУ понимают недостатки фиксации курса, поэтому подчеркивают, что обязательно вернутся к рыночному курсу, как только позволят условия, пишет "Экономическая правда".

По словам Шевченко, сейчас политика фиксированного валютного курса имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому Нацбанк будет и дальше держать официальный курс на уровне 29,25 грн за доллар.

"В настоящее время в условиях военных действий и высокого уровня неопределенности именно фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (из-за удешевления критического импорта), контролировать ожидания, а также защитить сбережения и доходы граждан и бизнеса от стремительного обесценивания", – объясняет глава НБУ в комментарии изданию.

По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

  • стабилизация экспорта;
  • снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
  • более активная работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию.

При этом в Нацбанке не объяснили, как будут определять наступление этих условий.

"Переход к плавающему курсу будет определяться появлением соответствующих предпосылок, а не привязан к какой-либо конкретной дате", – цитирует главу Нацбанка "Экономическая правда".

Контекст:

8 апреля в интервью "Экономической правде" глава НБУ сообщил, что "в ежедневном режиме" регулятор получает данные и понимает, что "разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны".

"Она начала довольно существенно сужаться. Если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 грн за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке 31,63–32,05. Это не очень широкий спред, и это нас радует. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим некоторые послабления по поводу валютообменных операций. В принципе, мы уже их делаем", – подчеркнул он.

9 апреля НБУ заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил в в эфире телемарафона, что курс гривны будет заморожен на уровне 29,25 грн за доллар – его Нацбанк официально ввел 23 февраля на 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение Росси в Украину.

Теги: НБУ, курс валют, Кирилл Шевченко
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