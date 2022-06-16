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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины добавил в список критического импорта подписки на интернет-платформы

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Кабмин обновил список товаров критического импорта
Кабмин обновил список товаров критического импорта
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины расширил список так называемого критического импорта, для оплаты которого поставщикам можно покупать валюту. В него внесли некоторые виды продуктов питания, консалтинговые услуги, а также подписки на интернет-платформы, сообщается в постановлении правительства №673 от 7 июня.

В частности, в обновленный перечень вошли молочные и зерновые продукты питания, строительные материалы (мрамор, окна, балконные двери). Кроме того, в него добавлены дезодоранты, пластилин, трубы, металлолом и трамвайные вагоны.

Кабмин также внес в список критического импорта юридические, архитектурные услуги, услуги аудита, ремонт салонов автомобилей, налоговый консалтинг и другие.

Как пишет Forbes24 февраля правительство определило список товаров критического импорта, на закупку которого Национальный банк позволяет покупать валюту. Целью Нацбанка было уменьшить ее отток из страны.

С тех пор список товаров критического импорта постоянно пересматривается и дополняется. По оценкам Нацбанка, сегодня он покрывает около 90% всего довоенного импорта товаров и около 40% импорта услуг, сообщает издание.

По словам депутата Верховной Рады от партии "Голос" Ярослава Железняка, существует высокая вероятность, что после запланированной отмены налоговых льгот на импорт (проект №7418) постановление о критическом импорте тоже будет отменено, в конце июня или начале июля, написал он в Telegram.


Теги: Кабинет Министров, НБУ, импорт, валютный рынок, война России против Украины
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