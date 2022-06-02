НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Шевченко пояснил, что решение принято с целью "защиты гривневых доходов и сбережений граждан, увеличения привлекательности гривневых активов, снижения давления на валютном рынке и увеличения возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".
В Нацбанке считают, что экономика страны преодолела шок начала войны и на его место приходит "экономическая логика".
По словам руководителя НБУ, ситуация нуждается в возврате к рыночным устоям управления финансовой системой.
В мае Нацбанк продал $3,4 млрд для удовлетворения спроса на валюту, и такая тенденция может быстро истощить международные резервы Украины, отметил Шевченко. Резко повысив ставку, НБУ рассчитывает повысить привлекательность гривневых активов, уменьшить спрос на валюту и постепенно решить проблему мультивалютных курсов.
Регулятор ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по облигациям внутреннего государственного займа и депозитам.
Следующий пересмотр учетной ставки намечен на 21 июля.
Учетная ставка – монетарный инструмент НБУ, которым он устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. С его помощью регулятор также влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.