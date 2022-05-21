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"Выравнивает условия для банков и обменок". НБУ объяснил отмену ограничений на курс продажи иностранной валюты

Ограничения НБУ снял с 21 мая
Ограничения НБУ снял с 21 мая
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Отмена ограничения на установку курса, по которому в Украине продают клиентам наличную иностранную валюту, поможет банковским учреждениям, объявил 21 мая в Facebook Национальный банк Украины.

"С 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что способствует повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем", – говорится в сообщении.

Регулятор утверждает, что во время военного положения рынок наличных денег работает в ограниченном режиме и "банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения".

"До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное перетекание наличной валюты, плюс население могло свободно покупать валюту у банков. В настоящее время валютные ограничения НБУ поставили "занавес" на такие перетекания и объем продаж наличной валюты банками", – объяснили в Нацбанке.

Там утверждают, что сейчас на рынке наличности "в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования "серого" импорта, не относящегося к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту".

"Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны. Поэтому Национальный банк не тратит дефицитных международных резервов для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка", – отметил регулятор.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/372357971601522

Контекст:

Официальный курс гривны заморожен на уровне 29,25 грн за 1$ – его Нацбанк установил 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде", что регулятор вернется к свободному (официальному) курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке.

В этот же день Нацбанк принял решение отменить ограничения курса продажи валюты в точках их обмена.

Теги: Россия, валюта, гривна, НБУ, банки, война, экономика, военное положение, обмен валют, Нацбанк, война России против Украины, финансы, курс гривны
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