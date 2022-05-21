"Выравнивает условия для банков и обменок". НБУ объяснил отмену ограничений на курс продажи иностранной валюты

"С 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что способствует повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем", – говорится в сообщении.

Регулятор утверждает, что во время военного положения рынок наличных денег работает в ограниченном режиме и "банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения".

"До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное перетекание наличной валюты, плюс население могло свободно покупать валюту у банков. В настоящее время валютные ограничения НБУ поставили "занавес" на такие перетекания и объем продаж наличной валюты банками", – объяснили в Нацбанке.

Там утверждают, что сейчас на рынке наличности "в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования "серого" импорта, не относящегося к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту".

"Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны. Поэтому Национальный банк не тратит дефицитных международных резервов для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка", – отметил регулятор.