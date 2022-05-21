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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НБУ перечислил на нужды армии со спецсчета почти 16,7 млрд грн

На спецсчете НБУ осталось более 167,5 млн грн
На спецсчете НБУ осталось более 167,5 млн грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

Нацбанк Украины перечислил украинской армии со спецсчета почти 16,7 млрд грн. Об этом пресс-служба НБУ сообщила 20 мая.

По состоянию на 20 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет более 167,5 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 16,85 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, более 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также по состоянию на 10 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет более 240 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 304 млн грн для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, НБУ, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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