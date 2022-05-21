НБУ перечислил на нужды армии со спецсчета почти 16,7 млрд грн

По состоянию на 20 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет более 167,5 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 16,85 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, более 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также по состоянию на 10 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет более 240 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 304 млн грн для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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