За неделю Нацбанк Украины продал более $1,4 млрд

НБУ и покупал, и продавал доллары Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За неполные 14 недель, которые прошли со дня открытого вторжения российских войск в Украину (24 февраля), это наибольшая сумма.

Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16-го по 20 мая – $650 млн.

Всего с начала года НБУ продал на валютном рынке $8,566 млрд, с начала полномасштабной войны – $5,796 млрд.

Покупалась валюта Нацбанком Украины каждую неделю после открытого вторжения, эти суммы в последние два месяца не превышали $17,5 млн.

Таблица: bank.gov.ua

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