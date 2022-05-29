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За неделю Нацбанк Украины продал более $1,4 млрд

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НБУ и покупал, и продавал доллары
НБУ и покупал, и продавал доллары
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 23-го по 27 мая Национальный банк Украины в рамках валютных интервенций продал почти $1,431 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ (.xls).

За неполные 14 недель, которые прошли со дня открытого вторжения российских войск в Украину (24 февраля), это наибольшая сумма.

Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16-го по 20 мая – $650 млн.

Всего с начала года НБУ продал на валютном рынке $8,566 млрд, с начала полномасштабной войны – $5,796 млрд.

Покупалась валюта Нацбанком Украины каждую неделю после открытого вторжения, эти суммы в последние два месяца не превышали $17,5 млн.

Таблица: bank.gov.ua
Таблица: bank.gov.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Официальный курс гривны заморожен на уровне 29,25 грн за $1 – его Нацбанк установил 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде", что регулятор вернется к свободному (официальному) курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке.

В тот же день Нацбанк принял решение отменить ограничения курса продажи валюты в точках их обмена.

Теги: валюта, НБУ, война, Нацбанк, война России против Украины, продажа
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