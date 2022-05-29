За неделю Нацбанк Украины продал более $1,4 млрд

За неполные 14 недель, которые прошли со дня открытого вторжения российских войск в Украину (24 февраля), это наибольшая сумма.
Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16-го по 20 мая – $650 млн.
Всего с начала года НБУ продал на валютном рынке $8,566 млрд, с начала полномасштабной войны – $5,796 млрд.
Покупалась валюта Нацбанком Украины каждую неделю после открытого вторжения, эти суммы в последние два месяца не превышали $17,5 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официальный курс гривны заморожен на уровне 29,25 грн за $1 – его Нацбанк установил 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.
20 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в комментарии "Экономической правде", что регулятор вернется к свободному (официальному) курсу обмена валют, когда выполнятся три условия: восстановится экспорт, снизится неопределенность, связанная с войной, и уйдет нестабильность на финансовом рынке.
В тот же день Нацбанк принял решение отменить ограничения курса продажи валюты в точках их обмена.