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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На специальном счете НБУ для нужд армии осталось более 196 млн грн

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Нацбанк перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн
Нацбанк перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

На специальном счете Нацбанка Украины для помощи армии осталось более 196 млн грн. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба НБУ.

В целом Нацбанк перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн. 

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 16,9 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

По состоянию на 23 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет более 160 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 385 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, НБУ, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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