На специальном счете НБУ для нужд армии осталось более 196 млн грн

В целом Нацбанк перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 16,9 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

По состоянию на 23 мая остаток средств на счете Минсоцполитики, открытом для гуманитарных нужд, составляет более 160 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 385 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)