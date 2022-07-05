Премьер Швеции пришла на встречу с Зеленским в вышиванке, которую одолжила у жены бывшего посла в Украине

В ней она появилась и на брифинг для СМИ по итогам переговоров с главой Украинского государства.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
Один из представителей СМИ отметил, что у Андерссон прекрасная украинская вышиванка, спросив, откуда она у премьера Швеции.
"Эта фантастическая вышиванка – это жена бывшего посла Швеции в Украине... Она мне ее одолжила на это путешествие (смеется. – "ГОРДОН"), – ответила Андерссон. – Мне нравится вышивка. Прекрасно выглядит, мне кажется. Очень удобная одежда. И сегодня как раз была возможность надеть".
Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области.
В Киеве глава правительства Швеции провела переговоры с Зеленским. По словам Андерссон, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.
По итогам встречи Зеленский и Андерссон согласовали совместное заявление – первый документ в истории двухсторонних отношений между странами. Андерссон передала Зеленскому копию письма короля Карла ХII о признании независимым государством Запорожской Сечи. По ее словам, Россия в войне против Украины "должна остановиться и пойти домой".
Зеленский на совместном брифинге с Андерссон сообщил, что предложил Швеции присоединиться к строительству современных заводов по переработке отходов в Украине. Он отметил опыт Швеции в сфере энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки.