Премьер Швеции пришла на встречу с Зеленским в вышиванке, которую одолжила у жены бывшего посла в Украине

В ней она появилась и на брифинг для СМИ по итогам переговоров с главой Украинского государства.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

Один из представителей СМИ отметил, что у Андерссон прекрасная украинская вышиванка, спросив, откуда она у премьера Швеции.

"Эта фантастическая вышиванка – это жена бывшего посла Швеции в Украине... Она мне ее одолжила на это путешествие (смеется. – "ГОРДОН"), – ответила Андерссон. – Мне нравится вышивка. Прекрасно выглядит, мне кажется. Очень удобная одежда. И сегодня как раз была возможность надеть".