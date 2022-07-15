В Раду поступило заявление Лазебной об отставке с должности министра соцполитики Украины

Об этом 15 июля в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", – написал он.

Контекст:

7 июля член фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что никаких предпосылок к тому, чтобы кто-либо из членов украинского правительства сложил полномочия, по состоянию на 9 июля нет.