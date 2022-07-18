Шмыгаль внес в Раду представление о назначении нового министра социальной политики

"В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", – написал он.

18 июля народные депутаты Украины уволили с должности министра соцполитики Марину Лазебную.

Контекст:

7 июля член фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Марины Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович. Об этом также написали LB.ua и "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в парламенте.