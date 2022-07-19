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Рада отправила Венедиктову в отставку

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Венедиктова отправлена в отставку с должности генпрокурора
Венедиктова отправлена в отставку с должности генпрокурора
Фото: gp.gov.ua

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины, об этом сообщил 19 июля в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины", – написал он.

Как уточнил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие соответствующего проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Арахамия подчеркнул, что Венедиктова "остается в команде", а ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами.

"Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", – подытожил Арахамия.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генерального прокурора.

Теги: Верховная Рада, Украина, прокуратура, депутаты, отставка, увольнение, Слуга народа, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Ярослав Железняк
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