Рада отправила Венедиктову в отставку

"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины", – написал он.
Как уточнил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие соответствующего проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании во вторник.
Арахамия подчеркнул, что Венедиктова "остается в команде", а ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами.
"Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", – подытожил Арахамия.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.
Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.
27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генерального прокурора.